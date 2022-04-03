陳時中稱無法預期國內感染人數 柯文哲酸：國家資源都在你手上

台灣本土疫情連三日破百例，衛福部長陳時中昨坦言很難預測損失，因為全球預測模型紛亂難有共識，也強調國內防疫戰略、戰術清絕無矛盾。對此，台北市長柯文哲反酸「國家資源都在你手上還無法預測？」不先設定每日確診數達多少要升級，疫情可能失控，但他認為再看3天就知道，總之且戰且走。

行政院長蘇貞昌昨拋出經濟與防疫並重的「新台灣模式」，遭柯文哲嗆拐彎抹角，若像香港一樣「戰略想共存、戰術卻清零」，相互矛盾會死很慘，要求政府算好預計感染數，讓大家能做好心理準備，但陳時中強調中央戰略清楚，但難以預測損失，若各界有數字歡迎提供。

對此，柯文哲今視察劍潭加強型防疫專責旅館後表示，現在已進入且戰且走的時代，看個幾天就知道。話鋒一轉，對於中央無法預測感染數一事，他則開酸「國家資源都在你手上還無法預測？還說如果我們有的話可以提出來，拜託國家資源都在你手上，還問我有沒有？」

柯文哲近一步表示，計算預期損失取決於一個很重要的戰略問題，因為我們要先設定好標準，到底台灣能允許確診者每日增加多少數量，是台灣醫療量能可以忍受的，若超過那條線的話，還是要升高防疫等級，不然會失控。

柯文哲認為，台灣現在可參考香港、南韓這種比較失敗的案例，也有新加坡和日本這種成功案例可學習，所以現在應該想好的是「每日確診到多少的時候要把防疫升級」，要先決定材性。媒體接著追問柯那條線在哪，但他只說「再看3天就知道，反正且戰且走。」