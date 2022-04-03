桃園市今年學前特殊教育幼兒鑑定安置日前發放結果通知單，有落榜家長哀嘆填了2年還是沒上，另有人說，公立幼兒園沒中，私立幼兒園多數不肯收特教孩童，真的很想哭。對此教育局回應，鑑定安置公立及非營利幼兒園提供398個名額供家長選填，這次有109人落榜，主因是多數家長選搶市區學校所導致。

家中育有自閉孩童的家長發文表示，孩子才3歲，雖然早就知道成功安置的機率很低，但收到結果通知到還是很難過。目前已有參加自費、公費早療課程，但公幼沒抽到，又沒私幼肯收，只是想讓孩子去幼兒園跟大家一起上課，很單純的小願望而已，其餘日間中心、發展中心也都遙遙無期。

該篇文章引起不少人關注，有家長附和先前也收到無缺額通知單，找了十幾家私幼總算有1家肯收，找學校真的很累人。有人直呼，桃園好競爭，鄉下縣市一排就排到了。另有家長分享，抽了2年孩子總算進入學前特教班，自閉症的孩子融入團體生活後真的有明顯進步，鼓勵耐心等待。

教育局統計，今年學前特殊教育幼兒鑑定安置有380人提出申請，其中365人通過鑑定、成功安置256人、109人落榜。桃園市有46所國小設置集中式特教班，172所國小有附設幼兒園，這次鑑定安置公立及非營利幼兒園共132園，開出398個名額供家長選填，數量算充裕。

「接獲不少家長指定非某間幼兒園就讀不可！」教育局坦言，市區學校包括同安國小、建德國小、東門國小等非常搶手，有很多家長選填因此落榜機率高，強調安置原則為就近入學、依年齡大小及家長填列志願序，年齡部分因為大班學童快要銜接國小課程，會以大班學童為優先，再來才是中班及小班。

教育局也提醒，5月30日將公告第2次鑑定安置缺額，第1次未安置上的家長可以優先選填，後續才開放給新申請鑑定安置的家長選填。對於不少家長指出桃園學前特殊教育幼兒安置開缺少的狀況，教育局近期也有增班規畫，目前已在研議討論中。