吳釗燮接受英國「週日泰晤士報」視訊專訪(外交部提供)

俄烏戰爭讓台海情勢備受關注，外交部長吳釗燮認為，中國必然密切關注俄烏戰爭，可能從中重新評估其犯台能力及國際社會的反應。台灣從烏克蘭以小國之姿成功防禦強大敵人的經驗中，獲得深刻啟發。將持續致力發展不對稱戰力，同時強化全民防衛能力，並與美國等國家進行安全對話。

吳釗燮3月31日接受英國「週日泰晤士報」亞洲特派員Philip Sherwell視訊專訪，說明俄羅斯與烏克蘭情勢、中國的威脅、我國對烏克蘭援助、台灣與英國關係及我國的國際參與等議題，專訪內容今天刊出。

吳釗燮表示，台灣與烏克蘭都站在對抗威權主義的前線，正當歐洲國家面臨俄羅斯軍事挑戰之際，中國持續在印太、非洲及歐洲等地擴張影響力，台灣的存在，不僅關乎我們主權和自由民主生活方式的維護，對全球民主的存續也至關重要。

他認為，中國必然密切關注俄烏戰爭，可能從中重新評估其犯台能力及國際社會的反應。全球民主陣營必須團結，相信俄烏戰事會使越來越多國家瞭解台灣的重要性，並提升對台灣的支持。

雖然台灣與烏克蘭的情況並不相同，包括台灣與中國有一海之隔，台灣在全球高科技供應鏈扮演關鍵角色，都使中國侵台成本加大。但吳釗燮表示，中國整體戰力更勝於俄羅斯，台灣從烏克蘭以小國之姿成功防禦強大敵人的經驗中，獲得深刻啟發。

他說，台灣將持續致力發展不對稱戰力，同時強化全民防衛能力，並與美國等國家進行安全對話。拜登政府在戰事發生不久就派遣前高階安全官員團訪台，充分展現對台灣的支持。「我們有堅定自我防衛的決心，深信民主終將戰勝專制威權」。

吳釗燮分析，中國採取灰色地帶戰術，過去一年除派出近千架次軍機擾台，並以資訊戰、認知戰、網路戰等進行非傳統安全威脅。台灣現在與歐洲國家就假訊息、認知戰、網絡攻擊和混合戰等積極分享經驗，以相互學習，共同面對新型態的安全威脅。

他說，俄烏戰爭強化了台灣與世界民主國家的聯繫與合作，同時強化共同的戰略利益，台灣有責任為國際社會守護民主。除加入民主國家對俄羅斯實施經濟制裁外，台灣人民深受烏克蘭人民奮勇抵抗和自衛決心所感動，紛紛踴躍捐輸善款及人道濟助物資，迄受訪時已募資達3100萬美元及超過600噸援助物資，以具體行動展現對烏國難民的協助。

英國近期發布「整合政策分析報告」表達其「傾向印太」的政策，他認為，這代表英國更為重視印太地區以及與區域內國家的關係。英國也派出艦隊在印太地區執行「自由航行」任務，並與美國及澳洲達成「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS），在在顯現英國有意於此區域扮演更積極的角色。

他感謝英國對台灣的深厚友誼，並積極支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及其他國際組織。台灣期待和英國持續深化合作，在貿易、投資及民間交流等領域長期穩健發展。