街口金融科技董事長胡亦嘉涉及不法獲利9千萬元，婚宴前夕以千萬元交保，胡亦嘉今日表示，該案件因偵查不公開，因此不便對此案件內容說明，但認為上周有如此的大動作的偵查，時間點與動機實在讓人覺得很可疑，且本來就在金管會的行政裁罰範圍內，此舉可能違反法律上一行為不二罰的原則。

胡亦嘉2020年擔任「街口投信」代理董事長 期間，追募街口布蘭特原油正2期貨ETF時被控配售不公，未公平對待 投資人，不法獲利約9000萬元涉嫌背信罪，在婚宴舉行前，他與妻 子莊郁琳、街口投信董事長王律傑等人查辦，移送台北地檢署複訊後 ，檢察官諭知胡亦嘉1000萬元交保，限制出境、出海及住居。

胡亦嘉說，今日婚禮後，也會將時間與心力轉移到家庭、太太與生子規劃，也期待台灣能建立更好的年輕人創業環境。

胡亦嘉強調，先前所參與的營運決策均遵循法律規範，除偵查案件完全積極配合檢調調查，兩年前金管會對街口投信的裁罰案也循正規途徑，正在進行行政訴訟程序。上週檢調調查的基金配售案件，本就在金管會的行政裁罰範圍內，但就在行政訴訟五月即將要開庭之前，有上週如此的大動作的偵查，時間點與動機實在讓人覺得很可疑，也可能違反法律上一行為不二罰的原則。

胡亦嘉說，創業是一件非常辛苦的事，本人創立街口，一直都秉持著消費者權益保護最為優先，才使街口發展為現在的規模。他認為街口最大的成就，除了取得用戶信任、成為五百多萬用戶日常使用的支付平台，公司內更培養出了許多台灣優秀年輕人，為創造更好且創新的服務而努力。

胡亦嘉也說，早已在一年多以前，就未擔任街口電支與街口投信的任何職務，也沒有對街口電支與街口投信有任何的控制力。現在的街口，是由一群優秀的台灣年輕人共同參與發展策略與營運，希望未來大家可以繼續支持這些台灣年輕人，讓他們的努力能被看見，推動台灣金融科技的進步。