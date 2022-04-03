有名網友PO一張圖，他看見對面男子左右兩側都被正妹包圍，他不解3人是什麼關係。（翻攝自臉書爆廢公社）

「幸福男子被左勾右貼」，有名網友在臉書分享一張疑似在大陸捷運上拍上的照片，原PO表示一名男子手握一支傘，左邊有位正妹倚靠、勾著男子在睡覺，男子右肩上有另外一位正妹貼著在滑手機，讓原PO百思不得其解，3人到底有何關係；網友馬上點出關鍵「那把傘40萬」、「那把雨傘已經透露出來價值」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文並附上1張圖，他在貼文寫下「坐了將近10站的捷運，我都沒想明白，這三人到底是什麼關係」；圖中可見1男子坐在捷運上手握1把傘，左手勾著1名在睡覺的正妹，右肩還有另一名正妹貼著他在看手機。

有名網友PO一張圖，他看見對面男子左右兩側都被正妹包圍，他不解3人是什麼關係。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，網友們紛紛開始為原PO一一分析，從男子「手戴Rm錶，手握RR雨傘，身穿LV，但是坐捷運，一定不是普通人」、「看那支雨傘就知道答案了」、「那把雨傘 都要幾個月的薪水了」、「人家看傘，我在看錶」、「那把傘40萬」、「那把雨傘已經透露出來透露」。

有網友認為「右邊女朋友，左邊是姐姐或妹妹」、「兩個姊姊一個弟弟」、「爸爸帶兩個女兒出門逛街」、「三人行必有我濕」、「三姊妹」、「老婆跟女兒」；另有網友表示睡覺女子手握一串鑰匙疑似是有在收租；還有網友看到捷運椅子顏色，懷疑拍攝地點是在中國大陸某捷運上。