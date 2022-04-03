中物聯鋼鐵物流專業委員會最新報告指出，3月大陸鋼鐵PMI指數為44.3％，與2月相比下降3個百分點，鋼鐵業增速下降。2月與1月相比，小幅下降0.2個百分點。

澎湃新聞報導，分項指數顯示，3月大陸疫情多點擴散對鋼鐵業影響較為明顯，鋼廠生產下滑，市場需求整體收緊，原料及產品物流運輸壓力擴大，市場價格上升。

報告指出，鋼鐵業後市具有穩定回升基礎。預計4月市場需求加快釋放，鋼廠生產趨於回升，但成本壓力可能延續，帶動鋼價小漲。

3月受到Omicron疫情影響，大陸疫情延燒多個城市，對鋼鐵業供應鏈存在較大影響。報告指出，3月上半月為了確保冬季帕運會和兩會順利進行，鋼廠生產面臨環保限產，但是從產量來看，生產相對平穩。3月下半月多地疫情擴散，對鋼鐵業供應鏈影響較大，部分地區疫情導致人員上工受到影響，鋼廠開工受限。此外，原料及產品物流成本上升，時間拉長，甚至直接受阻，導致鋼廠生產放緩。