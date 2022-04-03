燚條柴直火料理推出兒童節套餐，前菜歐式肉丸串佐水果以及優格，湯品以遊樂園常見的吉拿棒代替麵包；主餐是進口義大利麵搭配火烤薩索雞胸；最後以香草冰淇淋畫下最美味的句點。（燚條柴直火料理提供／馮惠宜台中傳真）

台中福華大飯店3樓覓舍提供當代精緻西式料理。（台中福華提供／馮惠宜台中傳真）

搶攻兒童節商機，飯店、餐飲、觀光樂園通通推出高CP值方案，位於台中北屯的燚條柴直火料理主廚霸氣送整套兒童套餐，只要親子同行在指定餐期、拍照分享就能享用；而台中福華大飯店也限時推出「4月親子童享」覓舍美食抽抽樂活動，讓用餐的12歲以下兒童有機會享用主廚特製綿軋糖、薯條等美食。

燚條柴直火料理以親子友善為經營理念，團隊堅持使用台灣在地食材並搭配熟練的直火料理，今年兒童節特別推出兒童套餐，內容包括自製歐式肉丸串、湯品、義大利麵搭火烤薩索雞胸以及香草冰淇淋等；即日起到4月5日每個餐期，凡一位大人與一位12歲以下的孩童同行，分享合照及餐點內容至臉書、IG或Google，即可享有主廚特選的兒童套餐。

台中福華大飯店3樓覓舍提供當代精緻西式料理，多樣美食包括南卡風味BBQ烤豬肋排、帕瑪森起司肉醬筆管麵等無框架美味料理，迎接兒童節，即日起到4月5日舉辦滿額抽好禮活動，只要同桌消費滿2千元，同桌12歲以下兒童即可參加驚喜美食抽抽樂、不限人數，每位兒童抽獎1次，隨機贈送小朋友最喜歡的原味綿軋糖、西點雪球小餅乾、帕瑪森松露薯條、雪蛤燕窩飲、喔熊烏龍茶麵等精緻美食。