台中市太平區一處社區大樓昨日傳出兒子殺害母親悲劇，台中檢方下午將殺母的陳男聲押。（資料照）

台中市太平區患有思覺失調症的40歲陳男持水果刀殺害62歲母親，陳母頸背部身中多刀，倒臥客廳血泊，失血過多死亡；陳男被逮後先戒護送醫，上午檢方傳他到庭複訊，訊後依殺害直系尊親屬罪，殺人罪嫌重大，向台中地院聲請羈押禁見，台中地院晚間裁准收押、未禁見。

無業多年的陳男與母親同住在太平重劃區內一處新大樓，陳母平日還在上班，住在北部的陳男姐姐都會每天按時打電話回家關心，2日下午遲遲聯絡不上兩人；社區管理室報警，由警方找鎖匠來開門，才發現陳母已氣絕多時，死亡超過半天以上。

陳男將疑似用來犯案的水果刀棄置廚房水槽，將自己鎖在房間內，警方破門而入只見他絲毫未反抗，呆坐床邊；但回到警所面對檢警訊問，卻前言不對後語，直說自己有4個分身，其中一個自稱國父，檢警只能先將他戒護送醫。

今天上午檢察官傳陳男到地檢署偵查庭複訊，直到下午2點多，將陳男依殺害直系尊親屬罪，聲請羈押。

陳母身上頸背部多處穿刺刀傷，其中一處傷口較深疑似為致命傷；但檢警、法醫會同陳男姐姐在上午相驗後，還將在6日安排解剖，進一步釐清死亡原因，以便開立司法死亡證明。