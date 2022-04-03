年底台北市長選戰已開打，台北市副市長黃珊珊直指「蔣經國的孫子還有很大的進步空間」，國民黨立委蔣萬安則回擊「以蔣家人為榮」。對此，行政院長蘇貞昌則說「人不能選擇自己父母」，但可以選自己的國家領導人、城市領導人，這才是最引以為傲、光榮。

有意角逐台北市長寶座的蔣萬安、台北市副市長黃珊珊，雙方火藥味濃厚，黃珊珊日前就於臉書直接指出「蔣經國的孫子還有很大的進步空間」，以「蔣家」背景當話題，這讓蔣萬安不忍了回擊「以蔣家人為榮」。

行政院長蘇貞昌3日南下高雄參與「環海翡翠輪」下水儀式前被問及日前談及蔣家時曾說當時歷史背景讓台灣付出代價，現在對於以蔣家人為榮，是否認同蔣萬安說法，蘇則說：「人不能選擇自己的父母，但可以選擇自己的國家領導人或城市領導人」

他接著說：「我們台灣人是經過這麼樣一代一代的努力，大家的智慧跟勇敢，終於我們有機會打開民主大門，選自己的國家領導人、城市領導人，這個才是我們最引以為傲、引以為光榮，從當年的威權、恐怖血腥鎮壓統治中，走到今天的民主、自由、繁榮、開放，是台灣人最光榮的事。」