路上國小3日百年校慶，結合社區運動大會，舉辦拔河比賽社區 ，彰化縣長王惠美當起裁判。（吳敏菁攝）

路上國小學生人數只有44人，儘管是迷你小校，教學成果及對外競賽表現都相當亮眼，學校積極推動AI數位教育，師生人人都有iPad平板電腦，並以數位雙語教學為先鋒，連續兩年摘下彰化縣英語團體朗讀比賽優勝，更得到賢達、企業的大力捐贈，3日百年校慶，熱鬧滾滾。

路上國小百年校慶，還結合社區運動大會，彰化縣長王惠美也出席祝福100歲生日快樂，感謝歷任校長老師們用心教學，培育許多傑出校友在各行業有傑出表現，學校還積極推動AI數位教育，彰化縣預計下個學年度國中小學童才會人手一台平板電腦，但路上國小師生現在已人人有iPad。

王惠美特別感謝總統府國策顧問路上代天府主委，捐贈50萬元設置「雙語智慧教室」，支持學校英語教育；力晶積成電子製造總經理謝再居自2012年起，每年助學校30萬元，改善教學設備、提供獎助學金，迄今捐助300萬元，百年校慶，再捐贈20萬元幫助學校辦理校慶，「用行動支持教育」讓人感動。

「學校雖小，但資源豐富，打造優質學習環境」路上國小校長蔡東利說，各界賢達、企業都沒忘了路上國小生，學校雙語教育是一大特色，不輸大學校，連續兩年摘下英語朗讀優勝，是莫大榮耀，累積孩子們信心。芳苑鄉長洪和炉也讚美路上國小端出了品牌，鄉親都有榮焉。

王惠美再次呼籲設籍到彰化，彰化培育了各界菁英，升格與否影響很大，現在正面臨維持並增加現有人口125萬升格的挑戰，縣府推出「來彰有禮」專案及「幸福加匙～筷樂鏟子」活動，從外縣市遷入設籍彰化縣將發3000元禮金兌換券。