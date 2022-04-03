中央流行疫情指揮中心計劃在基隆實施「類普篩」，基隆市長林右昌建議將「類普篩」改稱「全民防疫愛心篩檢」，宅神朱學恒直言，林右昌展現了他最厲害的替身能力「重新命名」，諷刺表示「類普篩」改稱「全民防疫愛心篩檢」後，「有愛就能解決一切問題！」

林右昌今(3日)表示，衛福部長陳時中日前提出「類普篩」概念，基市府在短時間內密集規劃、討論，這幾天已把細節釐清。他強調，此計畫執行並非發放試劑即可，除了量非常大，還有諸多學者專家提及的偽陽性等問題，必須非常慎重，以「自願性為主，組織規劃為輔」為原則，讓有意參與的民眾多元化，且方便取得試劑。

林右昌指出，將劃分區域、類別、時序，分批分流發放試劑，避免回饋過於集中，影響整體量能；另有原則如篩檢必須去標籤化，絕對要避免去年萬華被標籤化的情形。執行過程要考慮的層面非常多，包括社會、心理面，以及後送資源量能、交通規劃等，這幾天密集討論後已釐清細節，將再做最後人力和硬體設備的準備，預計明天下午疫情記者會向大家說明執行方式。

林右昌也建議，未來不要用「類普篩」字眼稱呼、認知此計畫，除了是民眾自願參與篩檢，也盼不要被標籤化，因此，基市府決定改命名為「全民防疫愛心篩檢」。

對此，朱學恒在臉書表示，「北海小英雄林右昌展現了他最厲害的替身能力！重新命名！」朱諷刺表示，不叫「類普篩」，要叫「全民防疫愛心篩檢」，「這樣就有了愛，有愛就能解決一切問題！」