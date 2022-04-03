百萬直播主丟丟妹（李明珊）以可愛外型和豪爽個性受到喜愛，憑口條流利、接地氣的叫賣方式在直播圈佔有一席之地，近來還跨足電視圈，在小S節目擔任固定班底，人氣扶搖直上。然而人紅是非多，之前她才走出直播停播、家人遭搶劫等事件陰霾；怎料近日禍不單行，繼日前示範蝦仁料理翻鍋時被滾燙熱油灼傷手臂後，她之前被傳開賭場的爸爸（李慶福、福哥）又被爆料闖進同行的直播台耍流氓叫囂，引發爭議。

有網友在臉書社團「靠北直播主」上貼出幾張照片，內容是「福哥」（丟丟妹爸）到同行海鮮牛肉直播台嗆聲耍流氓，罵粗話，還揚言要約人家拚輸贏。該網友透露，當時直播台正在教客人「怎麼辨別真假美國牛，怎麼樣看進口原裝箱日期」；沒想到福哥直接鬧場亂辱謾罵：「X」、「聽你在狗屁」，還嗆要同行「有種來」輸贏，種種不良行為，讓原PO直言「真的很沒品又囂張」。

FB帳號李慶福被爆在直播留言區謾罵嗆聲。（圖／取自靠北直播主臉書）

不僅如此，福哥超不友善的留言完後仍不罷休，竟還當場打電話去威脅該直播台，嗆聲要直播同行閉嘴關播、不能講話，還要直播台去探聽他是伸港的兄弟，「再講話就試看看」，惡劣行徑也讓線上6千多觀眾都看到了，底下網友看不過去紛紛留言：「可能直播牛肉只有他可以做」、「流氓直播群真恐怖」、「見笑轉生氣」、「不意外」、「直播做成這樣，真可憐」。

丟丟妹近年在直播圈賣海鮮而爆紅，是非也跟著來，前陣子還因爸爸疑開賭場遭人洗劫千萬而躍上社會新聞版面，丟丟妹澄清家裡是開宮廟，不是開賭場，當時她還笑虧：「如果是賭場，我現在就是賭后了。」