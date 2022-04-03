靜宜大學上月中起也有301路公車駛入校園，本月下旬還將有新闢368路進校，10月底前在校內路段都可以免費搭乘。（交通局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市政府交通局配合中央政策持續推動公車駛入校園政策，近日新增249路、301路2條公車路線進入朝陽科大和靜宜大學，並有7條路線配合學生通勤需求增班，或調整路線與發車時刻，月底將新闢368路進入靜宜大學並服務周邊宿舍熱區，總計23條路線，盼降低學生交通事故率，更便利師生通勤使用。

目前台中市已有22條公車路線駛入校園，包括中台科大、東海大學、朝陽科大、亞洲大學、靜宜大學、嶺東科大、南開科大、光華高工、龍津高中與大道國中等，10所大學、高中職與國中校園。

交通局長葉昭甫指出，以往公車路線多停靠在學校周遭道路上，並未延伸至校園內服務，造成部分學生上下學仍然使用機車等私人運具，導致學生事故數及傷亡數無法大幅下降。

交通局上月中起分再增「249延」延駛進入朝陽科大，301路駛進靜宜大學，在交通部公路總局台中區監理所同意下，還將協助申請中央補助，今年10月底前，249路往返修平至朝陽2校區間、或是301路行駛在靜宜校園內路段，民眾皆可優惠免費搭乘。

葉昭甫表示，多年來交通局攜手各校園努力下，學生無照騎車通勤導致的事故傷亡數字已逐年降低；依道安資訊平台數據顯示，朝陽科大目前有6條公車路線進校，學生事故傷亡人數從2015年的1327件，降低至前年的675件，5年來減少近5成，顯見整體交公環境確有改善。

交通局指，2月起9、246、354路公車陸續增班，及123、657路調整發車時刻，配合沿線6所高中職與東海大學等校上、放學時段疏運；本月起105副、245副在尖峰時段的部分班次，也配合駛進大道國中校園內，以利學生搭乘。未來將持續觀察各校師生乘車情形，滾動式檢討調整各路線班次，提升師生乘車意願及營運效率。