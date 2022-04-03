「岳家三兄弟」岳東華、岳少華、岳政華分別效力中信兄弟、富邦悍將，今年3人都從開季一軍出發，大哥岳東華、小弟岳政華都被排進兄弟先發打線，效力富邦的岳少華則在牛棚待命，岳少華直言會期待兄弟對決，「遇到就全力以赴。」

岳少華是3兄弟中最晚進職棒的，去年季中選秀被富邦選中的他，今年春訓有好表現，也被教練團帶進一軍名單中，「沒想到這麼快就能被放進開季一軍名單中，無論在一軍獲二軍就是要好好展現自己，希望能越來越穩定。」

岳少華透露，教練和學長都有鼓勵他，希望他能在投球上給自己多一點信心，「對上誰都不用怕，不用畏懼打者是誰。」被問到是否會期待「兄弟對決」，岳少華說：「當然會期待，遇到就全力以赴。」

去年岳少華曾在二軍和弟弟交手，今年官辦熱身賽則碰到哥哥，「他們都很強，很難對付，經驗也比我多，但2人相比的話哥哥力量比較大，看身材就知道了。」