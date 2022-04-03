大S（徐熙媛）恢單後再婚前男友具俊曄，受到外界的祝福，但前夫汪小菲卻風波不斷，被爆出婚內出軌小14歲女星張穎穎、為張穎穎動手打人反被毆，日前又被資深狗仔葛斯齊公開離婚前帶2名女子回家的照片，引發外界熱議。

葛斯齊近日上節目《錢進新世界》表示，兩個禮拜前被汪小菲派人來警告勿再放黑料，但他沒特別理會，照樣在節目披露汪小菲離婚前與女性友人的親密照，畫面中，他穿著居家服坐在地毯上，叼著雪茄、全身懶洋洋地靠在女生的身上，關係看起來很親暱，但該女身分並非張穎穎；葛斯齊還點出照片拍攝時間點為汪小菲離婚前2個月，攝影者是另一名長髮女子，疑看不下去而拍下這張照片。

汪小菲離婚前2個月，帶不是大S的女子回家，並靠在對方身上。（圖／YT@錢進新世界）
汪小菲離婚前2個月，帶不是大S的女子回家，並靠在對方身上。（圖／[email protected]錢進新世界）

葛斯齊說從照片裡的鏡子反射，可得知攝影者為長髮女子。（圖／YT@錢進新世界）
葛斯齊說從照片裡的鏡子反射，可得知攝影者為長髮女子。（圖／[email protected]錢進新世界）

葛斯齊表示小三和小三之間有競爭的關係，所以她們都會拍些照片自保或是爆料給狗仔，「所以汪小菲的照片真的太多，我看都看不完」，主持人邱沁宜好奇追問：「汪小菲離婚之前就有很多小三們？」葛斯齊回應依據照片可以這麼說，但最過份的是裝傻的張蘭，她在抖音開直播可賺35%利潤，自然要拚命蹭兒子的緋聞。

我給你的愛在"熙媛"前...汪小菲離婚後怒槓小S 馬景濤式人格一覽無遺 還派人警告記者不准再爆他黑料... |邱沁宜 主持| 20220331| 錢進新世界 fea.小葛

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