台中市最大的都市綠肺中央公園，近日在東西兩側2道微笑曲線路段，新增完成2段自行車道路線，原有的公園兼道路上已畫設白色標線，規畫出專屬的自行車道。（建設局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市最大的都市綠肺中央公園，近日在東西兩側2道微笑曲線路段，新增完成2段自行車道路線，原有的公園兼道路上已畫設白色標線，規畫出專屬的自行車道。（建設局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市中央公園是全國第4大公園，完工啟用後坐擁台中都市綠肺美名，吸引許多親子和民眾前來運動休憩，卻常遇到走不動又無較近的自行車站點可銜接，建設局近日從善如流，再增設2段自行車道，形成東西雙側「微笑曲線」，讓民眾透過鐵馬視角，欣賞園區不同風光。

中央公園占地面積廣達67公頃，前年9月完工啟用後，自行車道規畫卻未見完善，且車道路線僅在公園外圍，去年就引發議員質疑不夠友善，盼改善路面，且增加園區內的自行車道串連園區內各處景點。

建設局長陳大田表示，過去水湳經貿園區原先設計好的自行車基礎路網，僅環繞在中央公園外圍，導致多數遊客只能將自行車騎乘到定點，設有iBike站點處、或有自行車架處停放，再徒步走入園區散步。

因南北狹長型的中央園區腹地廣大，光是藍色運動步道就長達2621公尺，常讓不少人走到雙腿發痠，希望自行車道能更靠近公園景點的建議聲浪四起。

中央公園管理中心主任殷祖祺表示，過去在中央公園外圍凱旋路騎鐵馬，需往南一直騎到河南路才能連接公園另一側的中科路，且必須騎到敦化路口才能停放單車，走進公園。

殷祖祺指，新增設的2段自行車道，以經貿五路至敦化路二段之間，公園兩側外圍的道路弧線為主，在路面畫設白色標線專屬車道供遊客騎乘。

陳大田說，建設局以人為本，將人行、自行車分流，打造完善舒適的自行車騎乘環境，也回應遊客期待，且兼顧公園維護管理及休閒慢活空間，特別在中央公園東西兩側的微笑曲線新增自行車道，搭配沿線11處自行車架、7個iBike租賃站點，未來想要徒步走逛或單車環園都更具彈性。