不少人喜歡吃到飽料理，更講究CP值會挑選特定食材狂吃，就有民眾分享自己到日式精緻料理「旭集」用餐，一次就吃下45個干貝，好奇「狂吃干貝能回本嗎？」不少網友則是點出恐怖後果，提醒原PO要小心。

原PO近日在PTT八卦板發文分享在旭集用餐的照片，特地鎖定海鮮料理，其他食材不計算，光是干貝狂吃了45個，「在旭集干貝是不是最高單價的食材啊」，還說今天目標干貝70個，這樣吃有回本嗎？

貼文引起網友討論，紛紛留言「太少，我全盛時期可以吃120個」、「我覺得可樂餅好吃欸」、「現在鮭魚缺貨，你要狂吃鮭魚生魚片，吃它個3台斤就回本了」、「鰻魚沒夾？我覺得最好吃的是烤鰻魚」、「干貝還滿貴的，好市多一盒1300」。

原PO狂嗑干貝，反倒引起不少人擔憂，「你這樣晚上可能掛急診吧」、「這樣吃可能會變這輩子最後一餐欸」、「吃回本後，痛風發作就醫再花一筆」、「痛風發作，得不償失」、「最賺的是醫院吧」、「醫生或成最大贏家」。