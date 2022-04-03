今（3）日下午2時許，國道1號汐五高架北上33公里處，一輛BMW自小客車不明原因起火，火勢一發不可收拾，新北市消防局派遣人車趕赴現場，火勢於2時21分撲滅，車輛全毀，所幸車上4人及時逃出，起火原因仍待調查。碰巧從五股趕回台北的資深媒體人黃暐瀚親眼看到這一幕，直呼「嚇死」。

新北市消防局今下午2時8分獲報，隨即派遣人車趕赴現場，BMW已經燒成一團大火球，烈焰與濃煙十分駭人，所幸車上4人及時逃出，逃出的3男1女皆相當年輕，火勢於2時21分撲滅，車輛已全毀，起火原因仍待調查。因是清明連續假期，國道上車輛眾多，不少經過的駕駛都目擊這起意外，並拍下過程。

黃暐瀚今下午在臉書發文表示，他剛剛從五股回台北，一上交流道就親眼看到這一幕，嚇死；還好新聞報導車上4人都及時逃生。願大家平安。

不少網友在貼文留言「還好沒事」、「幸好逃出」。也有網友問黃暐瀚：「星期日不是休假不上節目嗎？」黃解釋，因為搬家緣故，所以有外出上節目。