俄羅斯揮軍進攻烏克蘭場上打得激烈，網路上的資訊戰當然也不遑多讓，俄軍頭號暗殺目標澤倫斯基就曾多次傳出遇害，一個多月以來假消息滿天飛。近期有消息指出，烏克蘭靠著總統鍥而不捨的努力，除了一天只睡2個小時，每隔3到4天還要親自外出拍片闢謠，他表示這麼做才能讓人民了解戰爭實際狀況。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)，殘喘一個多月的俄烏衝突，上週烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)首次接受俄羅斯媒體的採訪，想當然該頻道不允許在俄境內播出。過程中澤倫斯基解釋自己如何帶領烏克蘭前進抗俄，對談中還補充一句:「不好意思，我的一天有點亂，昨晚也沒睡好。」

澤倫斯基提到要不是上帝賜予他力量，不然應該很難熬過這30天。此外，最重要的是，他非常重視與自己軍隊的相互交流，儘管市區被狂轟猛炸，也依然死守在那裡。他說道:「如果我沒有3、4天出來一次拍影片，只待在辦公室，我就不知道世界發生什麼事。」

參與採訪的其中一名記者莫羅佐夫(Alexander Morozov)事後在臉書發文寫下:「這一個多月來，澤倫斯基顯然每天只睡2個小時，即使體力已經快榨乾了，還是堅持走出藏身處親自錄影說話。」

烏國在總統每天身體力行下，步步阻撓俄軍進攻，澤倫斯基也靠著無所畏懼的心與人民同在，甚至與西方各國展開密切談話，尋求國際協助，才有今天的成果。報導指出，澤倫斯基目前與家人分隔兩地，妻子和兒女都已經躲到安全的地方，據了解，一家人對他的決定感到相當驕傲。