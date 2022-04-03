味全龍林智勝。（味全龍提供）

味全龍隊3日作客台南面對統一獅，林智勝在5局上從王鏡銘手中敲出左外野陽春炮，生涯290轟出爐，也超越「森林王子」張泰山，獨居中職全壘打王。

林智勝去球季最後兩場都開轟，去年以289轟追上張泰山，並列聯盟全壘打王。今年他改披龍袍挑戰大紀錄，今天在新球季首戰先發上陣，擔任一壘手、打第2棒，前3次打擊機會敲出1安打另獲得1次保送，5局上第4度上場打擊，從王鏡銘手中敲出右外野陽春炮，也正式超越張泰山，成為中職全壘打王。