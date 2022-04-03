味全龍隊3日作客台南面對統一獅，林智勝在5局上從王鏡銘手中敲出左外野陽春炮，生涯290轟出爐，也超越「森林王子」張泰山，獨居中職全壘打王。
林智勝去球季最後兩場都開轟，去年以289轟追上張泰山，並列聯盟全壘打王。今年他改披龍袍挑戰大紀錄，今天在新球季首戰先發上陣，擔任一壘手、打第2棒，前3次打擊機會敲出1安打另獲得1次保送，5局上第4度上場打擊，從王鏡銘手中敲出右外野陽春炮，也正式超越張泰山，成為中職全壘打王。
味全龍隊3日作客台南面對統一獅，林智勝在5局上從王鏡銘手中敲出左外野陽春炮，生涯290轟出爐，也超越「森林王子」張泰山，獨居中職全壘打王。
林智勝去球季最後兩場都開轟，去年以289轟追上張泰山，並列聯盟全壘打王。今年他改披龍袍挑戰大紀錄，今天在新球季首戰先發上陣，擔任一壘手、打第2棒，前3次打擊機會敲出1安打另獲得1次保送，5局上第4度上場打擊，從王鏡銘手中敲出右外野陽春炮，也正式超越張泰山，成為中職全壘打王。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。