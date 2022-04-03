幸運！彰化翁濕冷溪頭山區困2天 滿頭是血冷靜撐傘獲救

搜救人員以接駁方式將阮翁帶下山送醫。（記者爆料網）

阮翁獲救，家屬十分感激搜救人員辛苦救援。（記者爆料網）

彰化縣72歲阮姓老翁，1日獨自前往南投溪頭自然教育園區登山健行，在下山途中受困，家屬報警求救，搜救人員今（3日）中午尋獲阮翁，當時他滿頭乾掉血跡、穿著雨衣撐著雨傘，冷靜坐在一顆大石頭上等待救援，消防人員發現他意識清醒、生命跡象穩定，立刻協助他下山。

72歲阮翁前天一個人搭公車到南投溪頭自然教育園區登山健行，之後又前往鳳凰山，但在下山途中迷路受困山谷，阮翁聯絡兒子協助報警，並告知其所在位置有溪流、水管等周邊環境明顯地物，消防人員獲報後立刻動員搜救。

大批搜救人員冒著低溫，連續2天在山區全力搜救，並且判斷正確，於今天中午在某溪谷尋獲阮翁。阮翁頭部受傷、滿臉乾掉的血跡，但他意識清醒，穿著雨衣、撐傘坐在一塊大石頭上，冷靜等待救援。

消防人員確認他生命跡象穩定，還可與人交談，且能自行行走，以接駁方式順利將阮翁送至救護車停放處，後送竹山秀傳醫院，順利完成搜救任務。阮翁家屬得知消息直呼奇蹟，並向搜救的消防隊員獻上最高敬意，感激消防英雄搶救阮翁性命。