行政院長蘇貞昌（左三）、嘉義縣長翁章梁（左四）及民進黨籍立委、中央部會官員等人為嘉義科學園區籌備辦公室揭牌。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁宣布嘉義科學園區諮詢委員會成立。（廖素慧攝）

產官學研專家對嘉科園區提出多項科技產業的見解。（廖素慧攝）

嘉義科學園區籌備辦公室今天在亞洲無人機AI創新應用研發中心（原台體大嘉義校區）揭牌成立，行政院長蘇貞昌、嘉義縣長翁章梁齊聲喊「嘉義要起飛了」，預期讓嘉義科園區與世界科技產業進行跳躍式接軌，成為亮點。

蘇貞昌致詞表示，嘉義科園區於2020年12月才評估，2021年9月即指定台糖太保農場作為科園區用地，今年1月即核定，今天4月3日即為掛牌成立籌備辦公室，下半年就要招商，明年4月公共工程及指定來投資的廠商就要同步動工，進度都按期推進。

蘇貞昌表示，嘉義科學園區中央投入70億，預期未來有近400億產值、約6000個就業機會，影響比故宮南院還要大，因為科園區會讓人才聚集在嘉義，發展精準健康、智慧農業、無人機產業，還有規畫約8公頃的雙語實驗學校，且由中央補助16億，嘉義縣政府還規畫嘉義微型文創園區，嘉義未來大有發展。

翁章梁表示，嘉義科園區籌備辦公室揭牌後，人員正式進駐推展各項工作，希望今年底可以通過環評，明年4月動工，廠商可以同步建廠，實驗中學也在3月8日挑出籌備處校長，預計113年8月開始招生。

縣府經濟發展處說明，嘉科園區約80公頃，開發經費70.63億，預計創造5700個就業機會，帶來380億產值，實驗中學約8公頃，開發經費15.8億，共86.43億，中央部會協力合作推動區域發展，微型文創園區於今年2月已與業者簽約合作，無人機AI創新應用研發中心預計今年8月掛牌成立。