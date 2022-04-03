日曜天地OUTLET即起到4月25日推出「SALE 4 WOMAN」限時全館2折起活動。（馮惠宜攝）

「菇神首采鍋物」推出五倍券倒數優惠，期間內持任一面額五倍券或現金付款，即可享平日消費滿千現折200、假日滿千現折100的優惠。（菇神提供／馮惠宜台中傳真）

政府發行振興五倍券使用期限到4月底，商家為搶食仍未入庫15％五倍券，多家賣場、飯店以及餐廳都祭出振興優惠日曜天地OUTLET將從祭「SALE 4 WOMAN」限時全館2折起活動，台中裕元花園酒店延續「振興套房」優惠，「菇神首采鍋物」持只要五倍券付款，即享平日滿千現折200、假日滿千現折100的優惠。

根據財政部3月9日統計公告市面上仍有15％紙本五倍券尚未回收，因而日曜天地OUTLET即起到4月25日推出「SALE 4 WOMAN」限時全館2折起活動，號稱「萬元行頭仟元搞定」，不僅僅引進全台OUTLET唯一獨家進駐設計師品牌TAN ＆ LUCIANA、Whiple，還加碼號召2樓女裝眾多優質單品、遴選超殺心動價格，不論服飾、配件、女鞋、香氛皆一應俱全。

另，台中裕元花園酒店「振興券住房優惠」延續到4月30日止，期間平日(週日到週四)入住雅緻一大床客房，專案優惠價只要3699元，訂房再加價支付振興券或國旅券1000元可再享飯店熱門自助餐廳溫莎咖啡廳原價2156雙人晚餐。

由去年獲得米其林必比登推薦的台中新社「菇神景觀餐廳」在台灣大道旁開設「菇神首采鍋物」，配合春季菜單調整適時推出五倍券倒數優惠，只要4月30日五倍券到期前，持任一面額五倍券或現金付款，即可享平日消費滿千現折200、假日滿千現折100的優惠。

而店裏採菇秀強勢回歸，來店用餐消費滿2000元，或自費100元，即可體驗親手採菇的樂趣，好康不只有這樣，消費雙人套餐以上者，餐廳還加贈「去骨雞腿肉」一份，鮮嫩的雞腿肉搭配菇菇湯底，吃起來格外美味誘人。