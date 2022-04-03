台北富邦勇士3日主場迎戰新竹街口攻城獅，首節攻城獅39比23、打下16分領先，第2節勇士展開反擊，奈何下半場又被攻城獅猛烈攻勢擴大分差，末節勇士力挽狂瀾，終於在正規賽倒數1分46秒林書緯三分球命中後追到101比109只剩8分差距，但攻城獅陳堅恩追加分三分冷箭，助隊再回到保險分差，終場攻城獅114比103完成3連勝，勇士吞下2連敗。

第1節攻城獅三分球命中率6投5中，其中郭少傑、外援法獅各進帳12分、11分，加上團隊籃板數14比7領先，首節39比23領先地主勇士16分，不過勇士第2節舊展開反擊，單節由林書緯、洋將瓊斯及曾文鼎聯手投進6記三分球追分，該節尾聲一度57比56超前，但中場休息前攻城獅追加2分，上半場打完東道主勇士57比58小幅落後。

易籃後攻城獅靠著一波猛攻再度將領先擴大到雙位數，而法獅這節依舊「法力無邊」，個人豪取16分、10籃板，幫助單節打出35比15攻勢的攻城獅帶著21分大幅領先進入第4節，雖然一度只剩8分優勢，攻城獅仍穩住勝果。

攻城師法獅全場31分、17籃板，辛巴20分、20籃板，後衛高國豪24分、7籃板、7助攻；勇士瓊斯27分、林書緯22分。

攻城獅近兩戰都贏在有好的開始，前役對領航猿首節轟44分，3日對勇士首節又豪取39分，教頭林冠綸指出：「球隊本土球員在熱身賽就展現實力，雖然本季打起來較波折，對球員心理影響較大，透過開會跟看影片幫助球員提升信心、放手去打，加上團隊本土、洋將融合更好，所以開局得分就高，球隊也展現出持續進步的樣子。」

勇士隊此役第1、3兩節失分偏高，賽後教頭許晉哲指出，這兩節球隊挖大洞給自己填，儘管第4節分數有拉高，仍無法彌補前面的失分，而兩隊上次交手是今年1月1日，暌違約3個月再度過招，他認為攻城獅外線出手變得非常有信心，「包括高國豪、郭少傑及朱雲豪出手很有自信，畢竟他們籃下有226公分、140公斤的辛巴這麼大的外援守護禁區，假如外線打開，會給其他對造成很大威脅。」

攻城獅外援法獅（右）攻下31分、17籃板。（PLG提供）

台北富邦勇士林書緯（中）單場投進6記三分球、獲得22分，可惜無緣助隊獲勝。（PLG提供）