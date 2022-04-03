福爾摩沙台新夢想家3日於主場洲際迷你蛋迎戰桃園領航猿，本場賽事門票也早於預售階段即售罄，吸引滿場3000名球迷進場支持！本周夢想家與亞洲最潮創作者平台Unite.io攜手合作打造「發達主場」主題周活動，除於遊戲區規劃一系列豐富的互動活動之外，中場也邀請音樂創作鬼才阿達與水樂男孩至現場演唱全新創作單曲「吉娃娃」，現場掃描QRcode更可搶先獲得「好吉了」系列及活動特別款NFT，帶領球迷們一起探索「元宇宙」！

夢想家靠著忻沃克攻下全隊最高的35分，其中包含8記三分球，創下生涯得分新高紀錄，最終帶領夢想家以111比77擊敗桃園領航猿，順利守住主場勝利！

台新夢想家總教練朱利爾斯（Kyle Julius）表示，今日團隊的專注度與執行度都非常高，經歷了上周的敗仗，很開心能看到球員們在這場比賽中都展現強烈的贏球慾望，「我也不意外沃克今天能有如此優秀的表現，這一個月以來，他一直都很積極的為球隊做出貢獻，我相信球隊目前穩定的往正確的方向邁進！」

於本場賽事創下生涯得分新高的忻沃克表示，今天展現了自己的信心，「只要持續保持侵略性，我一直都相信我可以表現得很好！也特別想說，今天真的是很棒的團隊勝利，我能夠有這麼多外線出手的機會，也都是隊友們製造的機會，很謝謝大家的信任跟鼓勵。」

於本季熱身賽因傷缺陣4個月的吳松蔚也於本場賽事上場，「這個傷從熱身賽到現在，我終於熬過了，很謝謝大家的拚戰，讓我能夠有上場機會，上了場每個人也很無私的傳球給我。」他也特別提到，「進了第一顆真的很感動，覺得這段時間的努力都沒有白費，希望能夠維持這個感覺，未來穩定發揮，持續為球隊做出貢獻！」