嘉義文化創意產業園區S棟2樓的「S6Art」，是6位女性藝術家駐點創作藝術的空間，互相碰撞擦出火花，進而創作各自美麗的作品，有平面繪畫、數位輸出、立體作品、裝置藝術、影像紀錄，即日起展出，3日及4日各有1場座談會。

嘉義市「S6Art」6位女性藝術家3日起至5月2日，在檜意森活村T24所長官舍舉辦「創域─真實與虛幻的界線聯展」，多元樣貌創作，詮釋她們從生活中體驗、建構自己新領域的6個不同意象，嘉義市長黃敏惠到場參觀。

黃敏惠分享自己學畫的經驗，她說，藝術創作真的很難，要靜心、要自視內心世界，而這6位女性藝術家用不同媒材創作，乘載著她們對日常生活觀察、生命體悟、心靈情感，不僅展現內心的深切，更增添嘉義市美感能量。

「S6Art」創作者是尹信方、池彩卿、張文靜、陳芊瑑、黃寶雲、葉淑翠等6位女性藝術家，他們聚合在嘉義文化創意產業園區S棟2樓創作。

尹信方說，在文創園區駐點，凝聚創作能量，歷經4年波折，投注許多經費心力，秉持初衷在台灣設計展中重拾信心，進而在「創域─真實與虛幻的界線聯展」實現夢想。

聯展期間3日已辦過1場座談會，第2場「創域─真實與虛幻的界線講座」，於4月17日上午10點舉行，由家尹信方主持，歡迎有興趣者來與創作者對話。