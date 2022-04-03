儘管上周才被檢調大動作搜索約談，街口小霸王胡亦嘉3日照常在台北萬豪酒店舉辦婚宴、迎娶PTT「表特版」女神莊郁琳。新郎倌胡亦嘉下午出面受訪時提出兩大重點，一是兩年前被金管會重罰的街口投信已經提出行政訴訟，但在2022年5月行政訴訟正式開庭前，檢調卻做大動作搜索調查，「時間點跟動機滿可疑的」，二是自己已未擔任街口電支與街口投信的任何職務。

街口金融科技董事長胡亦嘉首先指出，關於上周案件，因偵查不公開，因此不便對此案件內容說明。他強調，先前所參與的營運決策均遵循法律規範，除偵查案件完全積極配合檢調調查，兩年前金管會對街口投信的裁罰案也循正規途徑，正在進行行政訴訟程序。

上周檢調調查的基金配售案件，本就在金管會的行政裁罰範圍內，但就在行政訴訟五月即將要開庭之前，有上周如此的大動作的偵查，時間點與動機實在讓人覺得很可疑，也可能違反法律上一行為不二罰的原則。

胡亦嘉進一步表示，創業是一件非常辛苦的事，創立街口他一直都秉持著消費者權益保護最為優先，才使街口發展為現在的規模。他認為街口最大的成就，除了取得用戶信任、成為五百多萬用戶日常使用的支付平台，公司內更培養出了許多台灣優秀年輕人，為創造更好且創新的服務而努力。

胡亦嘉也特別強調，一年多以前自己就已未擔任街口電支與街口投信的任何職務，也沒有對街口電支與街口投信有任何的控制力。現在的街口，是由一群優秀的台灣年輕人共同參與發展策略與營運，希望未來大家可以繼續支持這些台灣年輕人，讓他們的努力能被看見，推動台灣金融科技的進步。

胡亦嘉表示，3日婚禮後，會將時間與心力轉移到家庭、太太與生子規劃，也期待台灣能建立更好的年輕人創業環境。

胡亦嘉與莊郁琳的婚禮之路可說是一波三折。2021年2月胡亦嘉求婚成功時，就被金管會停職一年，4月3日婚宴前夕，3月24日又遭檢調大動作搜索約談，胡亦嘉、莊郁琳、地產大亨楊健一兒子楊立偉等五人，依刑法背信罪查辦，最後胡以1,000萬元交保，妻子莊郁琳諭令50萬元交保。

除了身陷背信案疑雲外，胡亦嘉與金管會的官司還持續進行中。因不服金管會對街口投信、街口支付連連開鍘，更拔掉他投信董事、及停職支付董事長一年，胡亦嘉一口氣向行政院提起四大訴願，2021年8月9日已遭行政院全數駁回後，去年底又向台北高等行政法院提出行政訴訟，繼續與金管會纏鬥。

但對於這一切，胡亦嘉只在臉書上以「問心無愧」四個字表達心境，強調自己並未違法。