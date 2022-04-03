嘉義市大溪里長葉秋蘭欣喜大溪路及高鐵大道路口建置Youbike2.0站點。（葉秋蘭提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市目前建置百餘個Youbike2.0公共自行車站點，全市唯一沒有超商的大溪社區為推展農村文化觀光，爭取到Youbike站點進駐，建置在高鐵大道及大溪路口，大溪里長葉秋蘭說，社區保存完整早期農村生活樣貌，柑仔店三五步一家，騎乘Youbike剛好體驗悠遊田園的慢活樂趣。

葉秋蘭指出，新開闢的「大溪厝水環境教育園區」即將正式啟用，預期會有戶外教學、外縣市人來參訪，還有每年12月舉辦花海節期間遊客絡繹不絕前來，Youbike可以讓遊客騎用，還有當地學生族及通勤族騎用也很便利。

葉秋蘭說，大溪里幅地廣闊，主要是農田很多，約有200至300公頃，周邊雖有高鐵大道、北港路等主要聯外的大馬路，但進到大溪里內就幾乎沒有聯外道路，是封閉型的農村聚落。

葉秋蘭說，大溪社區內有870多戶、約2600人，目前還有6、7家柑仔店，沒有網咖、超商，很多長輩的後代外出打拚，長輩仍日出而作、日落而息，因而保有淳樸農家風貌及農村文物，社區想推動田園文化觀光，例如社區有百年茄苳樹，可以打造大溪厝版的「伯朗大道」。

嘉義市議員鄭光宏表示，Youbike設置需要評估地點、周轉率、用地取得等多項因素，大溪社區發展協會規畫推展農村文化觀光，活絡地方的發展，因而他協助與市府、Youbike業者會勘多處地點後，決定在高鐵大道BRT大溪厝站附近建置，方便更多人騎用。

市府交通處表示，最近新增中正大學清江學習中心、世賢忠孝路口、大溪厝（高鐵大道及大溪路口）、自由遠東街口、文化公園（民族路）、重慶路及世賢路三段口、嘉義市果菜市場等站點，目前全市共有117個Youbike2.0站點。