民進黨大旗美市議員參選人林慧欣透過《武松愛老虎》與民眾同樂。（林慧欣提供／林瑞益高雄傳真）

民進黨市議員初選電話民調將登場，「高雄正能量」市議員參選人李庭慧3日把握連假，由藝人楊烈陪著李庭慧從美濃區早市出發再轉往旗山，尋求民眾支持。林慧欣方面，她與同黨邱議瑩邀請紙風車劇團，在旗山公共體育場演出親子劇《武松愛老虎》以及愛虎大遊行，與孩子們一起過節。

市議員初選民調4月11日至17日分區舉行，黨內初選形成47人搶35席的局面，老將新秀競爭激烈。第一選區（美濃、旗山、杉林、甲仙、六龜、內門、茂林、桃源、那瑪夏等9區）參選人李庭慧由楊烈陪同拜票，力拚初選過關。

雖然上午陰雨連綿，但楊烈和李庭慧穿著雨衣拜票請託。在基層擁有廣大粉絲的楊烈現身美濃、旗山市場，人氣搶搶滾，楊烈向民眾推薦李庭慧，請大家支持對在地文化有建設願景的李庭慧。

林慧欣方面，她到旗山老街向民眾打招呼，邀請民眾到體育場欣賞《武松愛老虎》。而「愛虎」布偶可愛的模樣，吸引了街上不少大小朋友的目光。

林慧欣帶著第一次來到旗山老街的愛虎到旗山天后宮參拜祈福，以祈求當天表演順利。同時，她也介紹旗山老街特色的攤販，並逛了旗山區農會在老街中開的「旗農的店」，推薦高雄最好的在地農產品給愛虎們，讓大家知道旗山特色觀光及產品。