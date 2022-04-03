基隆市警察局爆發群聚，今天新增2例職場感染，累計20人染疫，為防堵疫情擴散，市警局明天在局內中庭設置專案篩檢站，為全市警察同仁採檢，另要求連續3天進行快篩，以清零為目標，但有基層質疑恐發生群聚。副局長李青泉表示，已做好相關配套措施，包括分流、標示安全距離等。

基隆市警察局下令，全市所有警察明天必須返回局內進行PCR採檢，規畫分為2梯次，從上午8時30分至下午4時30分，不得在局以外的篩檢站採檢，但有基層認為，將有1千多名同仁聚集在一起，恐發生二次群聚感染。

對此，李青泉表示，此次採檢有分時段、梯次，分散人員前往，也有妥適規畫排隊動線，包括在地面標示適當安全距離，以及製作告示牌，他提及，除做好防疫措施外，為確保篩檢流程順暢，縮短同仁等候時間，衛生局安排2組人員，分為2條路線，預估每小時可篩250人。

市長林右昌補充說明，有關採檢相關規畫基層員警無須擔心，可能是傳達有誤，以為幾百人會擠在同時段全數篩檢，實際上，警局已分梯次，讓同仁依次序採檢，現場也會有人員負責控制人流。

基隆市警察局公關科長吳逸夫指出，警察同仁分散在全市各地執勤，具一定風險，為避免頻繁和民眾接觸，特別規畫集中篩檢，明日也會發放3劑快篩試劑，要求同仁仍需連續3天在家自我採檢。另外，未來會視PCR採檢結果，針對防疫措施進行滾動式檢討，以清零為目標，全力防堵疫情擴散。