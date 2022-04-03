最狂破車！全車撞爛凹陷照樣開上路。

近期有一部14秒影片在泰國臉書流傳，拍攝民眾拍到一輛車體嚴重受損轎車，但駕駛還能在路上加速超車，超越多輛大卡車及貨櫃車，該車車體猶如被「揉爛」，已經看不出車頂與車身樣子，此則影片也獲得泰國網友熱烈討論，泰國警方則表示無法確認該車到底發生過何種事故。

外媒WeirdKaya報導，泰國臉書粉絲專業「KwaiOnBoard V1」分享一部14秒影片，泰國曼谷一名司機，完全呈現了一句話「保持冷靜並繼續前進」，該名司機駕駛的汽車已經被撞到無法辨識的狀況，但是難以置信的是，該輛汽車還能四平八穩的開在路上，並且加速超車，超越3輛大卡車，把拍攝民眾遠遠拋在後頭。

泰國有輛小車被撞成如廢鐵般照樣在路上奔馳，甚至還可以超車，超越多輛大卡車和貨櫃車。（翻攝自臉書KwaiOnBoard V1）

從影片可知，該輛汽車沒有掛上車牌，而且，車體猶如被「揉爛」，已分不清楚車頂和側邊車門的區隔，由於車子底盤結構還算完整，才可以見到車子打起方向燈，加速超越多輛大卡車與貨櫃車。

這部14秒影片引起大批泰國網友熱烈討論，但是泰國當局仍無法確認，該車曾發生過什麼樣的車禍事故。