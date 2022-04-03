屏縣府3日證實台北1女確診者連2天參加「台灣祭」，活動緊急喊卡並發出近萬封細胞簡訊，消息一出引恐慌，恆春3家醫院篩檢站湧人潮，截至晚間7時許，計有848人採檢，731結果出爐都為陰性，其餘檢驗中。

屏縣府指出，南門醫院篩檢站3日共採檢326位，250陰性，76檢驗中；恆基醫院篩檢站則採檢221位，180陰性，41檢驗中；而恆旅醫院篩檢站採檢的301位，PCR皆陰性。

縣府強調，篩檢站持續開設中，呼籲到過相關足跡的民眾前往篩檢。

據疫調顯示，台北女確診者案「24399」1日從高鐵站搭計程車至墾丁山水心旅棧後，曾至墾丁大街大玉食堂2館用餐，晚間7至10點都在台灣祭會場內。2日凌晨1點19分至2點，她則出現在墾丁大街的7-11大街門市，而從早上10點至下午5點55分，她都在台灣祭會場，3分鐘後則跑到屈臣氏墾丁店買快篩劑，6點10分就醫隔離。