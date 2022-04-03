台北市校園疫情持續升溫，台北市南港高工3日傳出家長確診，還有一名學生快篩陽性、要接續PCR採檢。據了解，這名學生已經確診，且同校已有至少2名師生確診，南港高工將「停課不停學」，4月12日才恢復正常上課。

南港高工傳出有家長確診，但為新北市個案，個案的小孩現在也確診，台北市衛生局晚間證實，這名快篩陽性的學生PCR採檢後確診，但校內確診的第一案確診學生並非台北市個案。

台北市衛生局表示，目前確定學校有不只一位師生確診，所以要全校停課，學校已經在與教育局、衛生單位進行疫情處理，但疫情資訊仍要等中央公布。

台北市教育局副局長陳素慧也說，依現行規定，學校內一個班級若一位師生確診，該班級將停課，若不同班級兩位以上師生確診，全校都要停課。南港高工現在已有至少2位師生確診，由於師生最後一日接觸日是4月1日，所以學校從4月2日開始停止到校10天，4月12日恢復正常上課。