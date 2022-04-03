清明連假，果然大家最擔心的事情發生了，本土病例已經連續三天破百，再創新高，根據疾管署公布的最新確診地圖，全台本土病例地理分布，有5個縣市今年累計病例已經破百，呈現深咖啡色，而台灣本島只剩下南投縣仍維持今年至今本土零確診。

本土+183再創新高！ 新北71例最多 另有97例境外移入

疾管署今(3)日下午14：19更新的最新確診地圖，統計從今年1月1日至今，全國各縣市本土累計病例，包括台北市、新北市、基隆市、桃園市及高雄市，這5個縣市都呈現超過100人的深咖啡色，累計確診數分別為117人、353人、180人、536 人及243人。

此外，除了外島的連江縣及澎湖縣，台灣本島只剩下南投縣仍維持今年本土零確診；今年累計本土病例介於51-99人的縣市為新竹縣；介於10-50人的有新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣；介於1-9人的縣市有雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣及金門縣。

根據指揮中心統計， 2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。