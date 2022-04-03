兒童節將至，今年想如何幫寶貝慶祝呢？對爸媽來說孩子健康成長又能開心學習無疑是心中最想送給孩子的禮物！雀巢旗下的雀巢早餐脆片致力讓早餐更美好，推出全新「雀巢可可脆片字母趣(魚油DHA)」，從營養、造型、尺寸三管齊下：獨家創新添加魚油DHA的早餐脆片，讓孩子靈活思考、學習更敏捷；並提供全新配方，不僅全穀含量達36.7％，更富含維生素B2及膳食纖維；造型、尺寸上也用心進化，變身可愛英文字母造型，尺寸也更迷你精巧、只有可可熊脆片的三分之一，適口性更高，3至4歲的小小孩也能開心吃！

吃對早餐，有助提升寶貝成長學習力。衛福部國健署指出，早餐的攝取對兒童成長相當重要，有吃早餐的人精神好、反應快，各方面的表現也較好。雀巢早餐脆片持續與時俱進、讓早餐更營養美味。全新「雀巢可可脆片字母趣」超前補給關鍵學習營養，獨家添加魚油DHA；DHA屬於Omega3不飽和脂肪酸的一種，人體無法自行製造，必須透過食物來吸收，且有助促進兒童健康發展，提升靈活思考和敏捷學習力，是孩子成長與學習最佳的營養後盾。

除了獨家添加魚油DHA， 「雀巢可可脆片字母趣」使用全穀含量高達36.7％，富含維生素B2、膳食纖維、高鈣、高鐵。一般認為，食用全穀可以維持消化道健康，是孩子成長是必要攝取的營養成分。建議爸媽可將早餐脆片與乳品、新鮮水果搭配，讓早餐更有變化，幫助孩童度過厭奶期，滿足成長所需營養攝取，也為爸媽節省早餐備餐時間，每個早晨時刻都能快、狠、準，兼顧便利與營養。

不只好吃、好玩，雀巢早餐脆片把早餐變得更有意義了！從經典可可熊造型的「雀巢可可脆片」，到星星造型的「雀巢蜂蜜星星早餐脆片」，這次「雀巢可可脆片字母趣」直接把ABC英文字母變成一個個早餐脆片，超可愛的造型不僅吸引孩子們的注意力，更能讓學齡孩子動動腦學英文，邊吃、邊玩，還能邊學習。