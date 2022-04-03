國民黨台北市議員羅智強原定2日上午宣布參選桃園市長，卻接到國民黨主席朱立倫來電，勸退其參與競選。資深媒體人黃揚明指出，朱立倫硬是在桃園要排除羅智強，是怕因為支持羅而得罪桃園議長邱奕勝，從而不利於朱2024年總統大選的布局；黃更說，現在朱只能透過自己跳下去參選，或找出民調高過羅智強的人選來解套，否則桃園選戰藍營將走向毀滅。

黃揚明今(3日)在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，就他所知，當時羅智強在電話裡很謙卑表示，可不可以讓他拚到5月，到時再做一次民調，決定誰最強，但據說朱立倫對羅非常嚴厲，甚至揚言若羅要參選桃園，他會立刻辦台北市的初選，「你不是說要選台北市長？你怎麼不來登記？」但羅已表態不參選台北市長，這樣等於又把蔣萬安拉進來。

黃揚明說，國民黨黨中央屬意徵召羅智強去選高雄市長，朱立倫還說，黨要徵召誰去哪裡，就去哪裡，不去的就用黨紀，羅智強近日變得比較低調，就是因為他有感受到朱立倫的強硬。

黃揚明也分析了一份藍營的民調指出，若民進黨派出衛福部長陳時中等級的人到桃園參選，藍軍派誰都輸；如果民進黨找在地的，則還有一戰的可能。羅智強目前的民調已和立委萬美玲並駕齊驅，朱立倫態度強硬的理由，是因為立委呂玉玲的民調比不贏，因此朱的目標就是施壓讓羅智強不要選。

黃揚明認為，羅智強在清明連假後應該會表態，往參選方向前進。若當初羅剛到桃園展開行程時，國民黨就快刀斬亂麻，提出人選，就不會有那麼多問題，但現在民調顯示，地方上開始對羅智強有期待，在此時封殺羅，藍軍在桃園就不會團結，變成死局。

黃揚明分析，為何邱奕勝支持誰，朱立倫不能違逆？「他一定有說，如果朱立倫選2024，我的支持很重要」，因為支持羅智強而得罪邱奕勝，對朱立倫百害無一利，「朱立倫是為了自己，硬把羅智強排除桃園之外」。但現在的重點是，藍軍不能分裂，若支持者不想投票，就會讓綠營得利，屆時誰來選都會輸，局勢朝向藍軍毀滅。

黃揚明直言，若朱立倫有勇氣去桃園參選，沒有人會擋，這也是目前朱立倫最強的方法，另外就是拿出民調比羅智強更高的人選。