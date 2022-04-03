桃園市教育局晚間再公布新增1名成功工商學生確診。（圖取自桃園市教育局官網／陳夢茹桃園傳真）
桃園市教育局晚間再公布新增1名成功工商學生確診。（圖取自桃園市教育局官網／陳夢茹桃園傳真）

桃園市教育局晚間再公布新增1名成功工商學生確診，確診者班級停課10天、12日復課；其餘師生停課7天、9日復課。

據了解，該名成功工商學生曾與壽山高中確診學生一同練習柔道，稍早採檢確診，列為4日個案，目前還在匡列人數當中。

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