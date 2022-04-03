與確診者練柔道！桃園成功工商增1生染疫 全校停課7天 20:112022/04/03 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市環保局日前至壽山高中消毒。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市教育局晚間再公布新增1名成功工商學生確診。（圖取自桃園市教育局官網／陳夢茹桃園傳真） 桃園市教育局晚間再公布新增1名成功工商學生確診，確診者班級停課10天、12日復課；其餘師生停課7天、9日復課。 據了解，該名成功工商學生曾與壽山高中確診學生一同練習柔道，稍早採檢確診，列為4日個案，目前還在匡列人數當中。 三峽體育老師確診風波再延燒 7校停課、停止跨校活動 3天351例確診創新高 醫曝封城指標：慢慢放病毒進來 #新冠肺炎 #台灣 #桃園 #學生 #成功工商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭凱旋國小陰轉陽＋1 新月廣場有確診足跡急清消 13:092022/04/03 生活 確診人數飆高！醫憂恐破千破萬：目前最需要的是這件事 17:182022/04/03 生活 獨》高峰還沒來 專家曝這時間點將達每天確診500例 14:472022/04/03 生活 桃園增3校停課 舞蹈老師案2小學生確診 開南大學1染疫 13:462022/04/03 生活 宜蘭光復國小又爆1例 居隔學生陰轉陽 12:352022/04/03 生活 忠孝SOGO特展6人確診 北市將發7萬則簡訊提醒 19:122022/04/03 社會 7天557人染疫 最新確診地圖曝 5縣市成重災區 08:232022/04/03 生活 連假第2天傳專櫃員工確診 忠孝SOGO今閉店清消 08:542022/04/03 生活 墾丁「台灣祭」 現確診者 今活動喊卡 急發細胞簡訊 10:122022/04/03 生活 SOGO忠孝館特展群聚釀6確診 參展人員遍布5縣市急匡列 15:562022/04/03 生活 「台灣祭」爆確診足跡 恆春3篩檢站848人採檢出爐 19:562022/04/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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