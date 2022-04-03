高雄全家海神結束主場4連戰，3日作客遭遇台南台鋼獵鷹，登錄全員皆有上場機會，全隊6人得分上雙，儘管上半場打完落後1分，第3節打出32比15反超比數，海神終場102比77大勝獵鷹，收下對戰第4勝，續以18勝6敗戰績，坐穩聯盟龍頭地位。

今天再度碰頭獵鷹，海神亞歷山大、胡瓏貿因傷缺席，好消息是迎回3月20日對中信特攻腳踝扭傷的林任鴻，不過海神上半場外線熄火，17投僅3中，戰況陷入膠著，上半場結束落後1分；中場休息過後，海神幾波攻守轉換快攻得手，于煥亞、林任鴻、布銳克曼貢獻外線砲火，霍爾單臂飛扣及鐘響前補籃得手，打出21比9一波流攻勢，成為比賽最大分水嶺，繳出單節32比15，並在第4節持續擴大比分差，成功踢館。

總教練喬伊斯指出，霍爾、勤明慶與吳怡斌在胡瓏貿因傷缺陣，且庫薩斯有犯規麻煩的情況下適時頂替，並為球隊做出貢獻，以及包括近期才加盟的陳內斯，也越來越融入團隊，替補表現出色。庫薩斯攻下全隊最高19分，外加12籃板、2阻攻，布銳克曼16分、8助攻與4籃板，余純安及陳內斯各斬獲11分、10籃板。

前役三分外線熄火的于煥亞下半場找回準星，繳出本土最高15分，含5記三分球，外帶4籃板、4助攻、3抄截。于煥亞表示開賽專注度不夠，是上半場比賽膠著的最大原因，「我們直到下半場才打出應有球風，上半場打得比較急躁。其實各隊陣容補強後都漸趨完整，每支隊伍都不好打，之後開賽就要保持100分的專注，面對比賽。」