屏縣府3日證實台北1女確診者連2天參加「台灣祭」，宣布當天活動全數取消，但縣府發言人鄞鳳蘭並未責怪該名確診者，反而讚賞她防疫意識高，在接獲公司通知後馬上買快篩劑自行採檢，並立即通報衛生單位接受收治，很有防止疫情擴散的機警度。

據該女確診者案「24399」的足跡表顯示，她2日早上10點至下午5點55分，都在台灣祭會場，3分鐘後則跑到屈臣氏墾丁店買快篩劑，6點10分就醫隔離。

據該女確診者案「24399」的足跡表顯示，她2日早上10點至下午5點55分，都在台灣祭會場，3分鐘後則跑到屈臣氏墾丁店買快篩劑，6點10分就醫隔離。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

鄞鳳蘭說，該女確診者在台灣祭會場接獲公司通知辦公室有人確診後，僅做必要的移動，也就是到附近的商家買快篩劑自行採檢，而在發現快篩陽性後，也馬上返回民宿，並未在不特定地點停留，並立即主動通報，迅速由防疫專責救護車送醫收治，她的防疫意識真的很高，從獲知到就醫隔離，前後不到15分鐘。

她說，雖然台灣祭因此臨時喊卡，但仍很謝謝她的臨場正確反應，她的機警度有如替所有參加者築起防火牆。