據《中國證券報》從業內人士處獲悉，華為支付已經上線數月，正在進行推廣，這意味著，微信、支付寶迎來了強勁對手。

華為支付已覆蓋華為系應用和部分協力廠商應用，包括華為音樂、華為視頻、華為閱讀、芒果TV、有道雲筆記、PP視頻等。消費者可以從「華為錢包」APP看到，首頁一欄顯示「華為支付」，點擊進去顯示開通餘額帳戶，輸入姓名、身份證號、手機號驗證身份資訊後，就可以綁定銀行卡。

消費者可以從「華為錢包」APP的「餘額」介面下方顯示，本服務由訊聯智付（華為支付）提供，這是華為去年3月透過收購拿下的支付牌照。天眼查顯示，深圳市訊聯智付網路有限公司是華為全資子公司，法定代表人、董事長為鄭麗英；董事包括張平安，其是華為雲CEO。

華為一直在推進「1＋8＋N」全場景智慧生活戰略，其中1代表手機；8代表平板電腦、PC、VR設備、可穿戴設備、智慧屏、智慧音訊、智慧音箱、車機；N代表泛IoT設備。過去，「1＋8＋N」智慧生活戰略還缺少「華為支付」。

有分析認為，華為進入移動支付市場，目的不是簡單地去與微信支付、支付寶爭奪用戶，而是將華為支付作為完善鴻蒙生態的一環，提升用戶體驗。

2019年，華為發佈全場景分散式作業系統鴻蒙OS，去年開始在華為手機端升級。截至2021年底，搭載HarmonyOS的華為設備超過2.2億台。