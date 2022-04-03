匈牙利議會選舉於4月3日舉行，這次選舉是匈牙利是否調整對外政策的關鍵，反對黨同盟主張「抓住機會，走向西方化與多元化」，而目前執政的青年民主聯盟領袖-歐爾班總理（Viktor Orban）則堅持保守路線「不奔向西方、不與俄國為敵、反對穆斯林移民、不接受LGBTQ」。目前民調看來他的支持度稍高，可能會取得他的第四個任期。

美聯社報導， 這場大選被評為「勢均力敵」，由於匈牙利的6個主要反對黨，擱置彼此間的意識形態分歧，成功組建「匈牙利聯合」，在民調上顯示獲得不錯支持度，因此，即使歐爾班的民調還是稍微領先，但如果在野聯盟爭取到尚未決定投票意向選民的支持，仍有可能把歐爾班請下台。

「匈牙利聯合」的主張包括多元化治理、修復與歐盟北約的關係，並且抨擊歐爾班的執政腐敗，強調匈牙利要提升對弱勢者的醫療保健和教育，來提高國民的生活平均值。

匈牙利反對黨聯盟「匈牙利聯合」領袖馬基-扎伊。(圖/美聯社)

歐爾班則是標準的保守主義者，他對外來移民、LGBTQ 權利，與歐盟都有激烈批評(雖然匈牙利是個歐盟國家)，有意思的是，歐爾班贏得了歐洲和北美右翼民族主義者的讚許。比如美國福斯新聞的主持人塔克•卡森(Tucker Carlson)，在去年夏天跑去布達佩斯主持一星期的節目，期間特別讚揚歐爾班對移民的強硬態度，肯定他在匈牙利南部邊境豎立的鐵絲網牆。

歐爾班將自己描繪成歐洲基督教世界的捍衛者，因此他有正當理由反對穆斯林移民、進步主義和LGBTQ團體。

雖然匈牙利是歐盟成員，但是歐爾班卻很討厭歐盟的各種規定，他將歐盟批評成壓迫團體，指責歐盟濫用會員國資金，還對匈牙利媒體施加不當控制的政策，他的政府決定扣留數十億歐元的歐盟資金。

面對2月底爆發的俄羅斯入侵烏克蘭戰爭，歐爾班改變自己的競選基調，強調這場選舉將是「和平穩定」與「戰爭混亂」當中做出選擇。他自己的看法是不介入兩造，他說：「這不是我們的戰爭，我們必須置身事外。」

歐爾班說周五的競選之夜上說：「匈牙利不能向烏克蘭提供武器，此舉會使自己成為目標，而且制裁俄羅斯，也會遭到俄羅斯的能源抵制，這將削弱匈牙利經濟。」

反對黨聯盟「匈牙利聯合」領袖馬基-扎伊(Marki-Zay)則表示，匈利牙身為歐盟成員國，理應與歐盟步調一致，歐爾班的做法與說法，對於任何正派、誠實的人來說都是不可接受的。我們要為為正派而戰，要為司法獨立和法治而戰，我們要為世界安定秩序而戰。