近日新冠疫情升溫，中央流行疫情指揮中心昨（2日）宣布，未來無症狀或輕症患者，且年齡在65歲以下、生活可自理者，以收治加強版集中檢疫所或防疫旅館為原則，包括專責病房、加強版集檢所或防疫旅館，均以2人1室進行收治，引起討論。民眾抱怨，突然與一個素未謀面的陌生人一同生活、盥洗、如廁，毫無隱私可言，希望能回歸1人1室。

一名網友在PTT上發文指出，當2人1室政策公布後，許多人都認為「哪有可能把不認識的2人安排在同室，用常理想就知道不可能」，但該網友證實這是真的，「他們真的是防疫防瘋了！」

該名網友的友人就是被收治於桃竹區某檢疫所，今日開始與另一名陌生人一起隔離，據提供的現場照片顯示，跟陌生人睡在同一個房間、聽對方打呼，併桌一起吃飯、一起使用衛浴、用同一個馬桶，生活空間完全沒有區隔，連活動簾布都沒有，毫無隱私和個人空間，一刻都沒地方躲。

該網友指出，收治同室的2人中，一人是入境後1人1戶轉陽的，另一人則是某職場群聚，兩人均符合輕症或無症狀，但質疑兩人互為不同傳播鏈，2人1室等於把不同病毒株關在一起，未來若一人採陰、一人採陽，採陰者是能直接離開，還是要繼續陪同「練蠱」，「兩個陌生人該一起手牽手對抗病毒，直到同時採陰為止？」

該名網友強調，兩名當事者雖然對於被隔離沒有不滿，但突然要與素未謀面的另一人貼近生活，「任何人都會覺得荒謬、尷尬、侵犯」，希望政策能回歸到1人1室，「強迫陌生人共同生活毫無隱私，對人權沒有過度侵害嗎？這樣的政策，又有防疫上的科學理由嗎？」

被收治者抱怨「2人1室」讓他們被迫與素未謀面者共用生活空間、衛浴設備等，毫無個人隱私可言。（圖／網友提供）