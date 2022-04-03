港星杜汶澤因演出《頭文字D》、《無間道》系列電影走紅，近年宣布來台投資並定居，日前更透露已移民入籍台灣，拿到了中華民國身分證跟護照。他的明星老婆田蕊妮日前丟錢包失而復得，直呼見證「台灣最美風景」；但杜汶澤今(3)日竟「出賣」水某，用「Jet Lag」（時差）這個關鍵詞說夫妻倆同步起床，但他自己是剛從英國返台還在調時差，透露老婆生活作息不正常，田蕊妮的霸氣回應也讓網友莞爾一笑。

杜汶澤獨自一人飛往倫敦，現在返台，正在隔離，今(3)日下午約2點半在臉書分享一張窗外照，說現在是倫敦時間早上7:30：「我發現我老婆也剛起床，她真的很有義氣，就算我在酒店隔離，她也在家陪我一起jet lag（時差）」，笑虧：「厲害厲害！」，暗指老婆也睡得太晚了吧！老婆田蕊妮也不甘示弱，霸氣回覆：「這個不是有義氣，而是貼心的行為！」，杜汶澤只好乖乖回：「辛苦了」，趣味日常對話笑翻網友。

杜汶澤拿自己調時差卻跟老婆同步起床，被另一半田蕊妮霸氣回應。（圖／取自杜汶澤臉書）

曾是「無線一姐」的田蕊妮，前陣子都留在台灣跟老公杜汶澤相聚，因此體驗很多台灣的人事物；她2月24日曾在臉書po文，表示當天下午發現錢包不見了，裡頭不僅有很多現金，證件、護照、信用卡等也都在裡面，因此心裡很慌，後來想起了錢包遺失前，她是在內湖某7-11買東西，心想完了應該是不可能找回了，即便內心悲觀，但她還是決定去嘗試找找，因此回到店裡，詢問店員有沒有看到一個黑色的錢包，沒想到店員立刻說：「你終於都來了，我們還擔心你不來拿回你的錢包」，直讚：「常聽人說台灣最美麗的風景是台灣人！我確定這是事實！」。

但在台灣生活也不是只會遇見好人好事，杜汶澤於稍早的2月9日就曾分享，某日自己散步時善心大開，見有人在路邊賣草莓，雖然價格比超市貴，但他不忍對方頂著寒冬冷雨，便出手買了盒500元的草莓，未料回家竟發現草莓底下滿滿都是海綿，可說是真心換絕情被坑，讓他相當無奈。