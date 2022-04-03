以多首膾炙人口民歌歌曲《就在今夜》、《小茉莉》紅遍大街小巷的歌手邱晨老師，於上個月病逝於台中享壽72歲，3日於邱晨故鄉東勢舉辦告別式，不少政壇與文化界皆出席送邱晨最後一程。

前台中市長、無任所大使林佳龍也出席追悼，並在臉書貼文表示，將結合政府及民間的力量，為邱晨舉辦一場追思音樂會，讓這位融合流行音樂、人權民主運動、客家文化的硬頸音樂人，用他一生關心的事物穿針引線，縫合再發揚，讓這樣美好的歌謠與精神，在台灣的世代傳唱下去。

林佳龍今天到山城東勢送邱晨老師最後一程，於臉書發表他向這位為民主台灣奮鬥的客家音樂人，致上最深的敬意。（翻攝林佳龍臉書）

林佳龍說，邱晨老師一生的努力，從「流行音樂創作」、「民主運動發展」以及「客家文化在地深耕」，扮演了穿針引線的角色，串起了台灣三個重要的運動發展。他提到，邱晨用音樂參與民主發展，特別為民主進步黨而做的《綠色旗升上天》，這首歌讓他印象最為深刻，音符有如升旗般的往上爬升，振奮人心，期盼能夠讓更多新的世代廣為傳頌。

林佳龍指出，其中還有許多人權運動包括「特富野」，以及野百合學運所做的一首諷刺老賊修憲的「過橋歌」牽亡曲，都是邱晨老師透過音樂創作為人權民主運動留下的篇章。

林佳龍表示，擔任台中市長任內，多次邀請邱晨參與活動，包括「東勢新丁粄節」、「東勢巧聖仙師文化祭」、及「鯉魚伯公文化祭」及「東勢逍遙音樂町」、「石岡麵包樹節」，總是有邱晨老師的演唱身影。

未來也會結合政府及民間的力量，為邱晨老師舉辦一場追思音樂會，讓這位融合流行音樂、人權民主運動、客家文化的硬頸音樂人，用他一生關心的事物穿針引線，縫合再發揚，讓這樣美好的歌謠與精神，在台灣的世代傳唱下去。

林佳龍強調，紀念影片上，大家聽著邱老師爽朗、熱情的歌聲。他也提到，返回東勢故鄉居住的邱晨，也同樣致力於客語文化推廣，2003年更代表民進黨參選東勢鎮長，創作客語歌曲〈龍安橋之戀〉。

林佳龍也在擔任行政院新聞局長任內，在《金曲獎》上設置客語及原民語言音樂創作獎項，期盼讓台灣音樂界最高榮譽，肯定並鼓勵更多優秀的本土音樂創作者，共同在客語歌曲文化傳承上努力。