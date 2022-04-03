清明檔期恐怖片上映，有名正妹與男友半夜12點一同前往戲院觀看，還買爆米花邊看邊吃，恐怖氣氛圍繞，正好演到鬼突然出現片段，男友也伸出手似乎要保護她，豈料，她被摸手後，手上的爆米花直接飛噴到前面的觀眾，就聽到整個影廳內尖叫聲此起彼落，讓她超級尷尬怨「我真的恨我男友」。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示和男友半夜12點一同進戲院看恐部鬼片，買了爆米花邊看電影邊吃，由於氣氛太過恐怖，剛好有個片段鬼突然出現，當時音效也最大聲，男友此時伸手握住她的手，她心想男友應該是要給她力量。

有名正妹捧著爆米花進戲院看鬼片，突然被男友摸手，嚇得她把手上的半包爆米花噴飛出去。（翻攝自Dcard）

豈料，她被男友突如其來的動作嚇到，手上的整包爆米花直接噴發出去，前面的觀眾也被突然落下的爆米花嚇到，大聲喊叫「啊一聲」，然後隔壁的也被嚇到，就這樣有如骨牌效應般，尖叫聲此起彼落，她表示超級無敵尷尬，事發之後，她心跳好快停不下來，那包爆米花也不敢再吃，最後她無奈說「我真的恨我男友」。

文章一出，網友紛紛留言表示「手會抖就別在看電影時吃爆米花」、「還好不是飲料」、「真的白目男友欸」、「人生成就解鎖」、「有記得去道歉嗎」、「尖叫會傳染，好好笑」、「免費爆米花從天而降」、「好好笑，還骨牌效應」、「坐你前面有夠衰」。