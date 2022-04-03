俄烏戰爭引起地緣政治緊張，衝擊全球能源市場，能源危機越演越烈，歐盟正尋求其他方式，降低對俄羅斯天然氣、煤炭、石油等能源依賴。前民進黨立委郭正亮分析認為，估計4月中以後，歐洲會因為天然氣等能源問題，開始有國家「投降」，因為這是沒辦法的事，短期內要搞出配套來補足天然氣缺口，還要能壓低成本，其實是不太容易的。

俄羅斯總統普丁。(資料照/美聯社)

由於歐盟的天然氣供應中，有高達40%來自俄羅斯，在俄羅斯入侵烏克蘭之前，歐盟就尋求其他方式，降低對俄羅斯天然氣、煤炭、石油等能源依賴。自俄軍2月底出兵以來，歐盟的態度變得更加積極，而俄羅斯為反擊西方經濟制裁，其手法是宣布自4月1日起，購買俄羅斯天然氣就必須用盧布支付，一下子就讓盧布快速升值。

普丁3月31日發布行政命令，堅持國外不友好買家從周五(4月1日)起，必須透過開設俄羅斯銀行帳戶，以盧布買俄國的天然氣，否則將取消這些買家的供氣合約。

普丁發表電視演說時指出，「我今天簽署了一項命令，為那些所謂不友好國家與俄國天然氣進行交易設立了規則，我們提供他們明確且透明的方案，那就是必須在俄羅斯銀行開設帳戶以盧布交易，若未能按此一規定付款，我們將視其為未能履行合約義務的買家，且必須承擔所有的後果」。

據《華盛頓郵報》報導，俄國的盧布與銀行體系正持續從制裁衝擊中復原。根據俄國央行的匯率，盧布在俄軍入侵烏克蘭後，半個月內從80兌1美元重貶至120兌1美元，如今爬回84兌1美元，接近戰前水平。報導指，除了俄國央行的「人為操控」，石油和天然氣能帶入強勢貨幣，終究還是有利俄國的現實因素。

《路透》報導，德國總理蕭茲1日表示，他和普丁通過電話後，確認德國會繼續以歐元或美元支付天然氣。希臘則稱不受影響，因為支付俄國天然氣的下期費用要到20 日左右才結算；在那之前，希臘有餘裕啟動應急計畫。美聯社指出，義大利總理德拉吉也在和普丁通話後，確認現行付款方式不變，且他不認為歐洲會瀕臨天然氣斷供。

對於西方對俄羅斯祭出經濟封鎖，是否可能降低通膨，亦或盧布將成為能源和糧食市場及稀缺品的必要貨幣，更或是成為敲響美元信譽的警鐘？郭正亮3日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，俄國給了歐盟2周的時間做為緩衝，他推測，普丁可能是給正在競選連任的法國總統馬克宏一個面子，因為普丁在觀望法國總統大選，且還希望馬克宏能夠連任，因為他還是想與歐洲好好相處，不想把歐盟推往美國。

對於歐洲制裁普丁，是否因為能源問題而不敢下重手，郭正亮說，坦白講，歐洲的天然氣現在漲幅是比美國還大的，美國有釋放戰備用油，一天100萬桶，但這做法是有些緩不濟急的，因為歐洲的天然氣很多都是由管線接入的，目前美國只對油價有壓抑，但對已經接管線的電廠而言是沒什麼幫助的，現在靠能源輪船補歐洲缺口，可能會花不少時間，因為運補船嚴重不足，還要去調船，那成本會是管線的5倍。

郭正亮也預測，估計4月中以後，歐洲會因為天然氣等能源問題，開始有國家「投降」，因為這是沒辦法的事，短期內要搞出配套來補缺口，還要能壓低成本，其實是不太容易的。

他分析，天然氣還牽涉到一個更根本的問題，德國若不是用管線接到俄羅斯，來大幅壓低能源成本，能有今天的經濟嗎？製造業跟出口經濟能維持這樣嗎？所以才有人警告，如果德國沒處理好天然氣問題，那今年的經濟將會衰退，若德國經濟出現衰退，會進一步使整個東歐都衰退，因為東歐有很多產業是其供應鏈，若真的發生，後果是會蠻嚴重的。