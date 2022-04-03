女網友在備註欄抒發心情，店家竟給她一封超暖心的手寫信。（翻攝Dcard）

不少民眾點外送時都會在備註欄說明需求，一名年輕女子近日心情不佳，又重感冒發燒，叫外送鹹酥雞時備註希望多給幾包辣粉，想要「一邊吃好吃的一邊哭」。結果她收到外送時，裡面竟有一封手寫信，不但寫道：「希望你早日康復，記得你不是一個人」，還多送一片薯餅，店家超暖心舉動，不但讓女子被暖哭，眾多網友也喊「好暖」！

一名女網友在Dcard發文，表示這幾天心情很不好，剛好又重感冒發燒，一整個狀況很糟，想叫外送食物撫慰一下自己，於是點了鹹酥雞，還在備註打了一些她的心情，請店家多給幾包辣粉，因為想要「一邊吃好吃的一邊哭」。

原PO表示，以往在備註打說可以多給幾包辣粉嗎，店家都會在袋子上畫愛心或笑臉，但今天收到外送時，發現只有打勾，想說應該是因為下雨天很多單就懶得理她。豈料打開袋子，裡面竟然裝了一張手寫字條，上面寫著：「我了解這心情！希望你可以撐下去，用我們的食物療癒你（愛心）。你不是一個人，要注意身體，答應我們照顧好自己，希望你早日康復，記得你不是一個人！師園上」，並註明「來自一封溫暖的信」，最後還用紅筆寫「送你一片薯餅」。

原PO表示看完直接在房間大爆哭，原本只是想吃個宵夜然後順便抒發一下心情，沒想到還可以被這樣認真回應，真的很感動，發文是希望這樣的溫暖可以分享給大家。

眾多網友看完也紛紛鼓勵：「薯於妳」、「也太暖了吧」、「這陣子你辛苦了，雖然重感冒吃辣粉好像不太好，但記得多喝熱開水讓身體平衡一點，薯餅也要快樂吃唷，祝你身體早日康復，心情慢慢變好唷」、「哇...感冒發燒還吃炸的勇者」、「師園好暖！生意這麼好還寫信」、「師園超級讚」、「師園真的超讚的！推爆 有夠好吃」。

師園鹹酥雞是師大路商圈相當知名的小吃，最著名的特色就是可以選擇添加蒜末，蒜味香氣與酥脆炸物是天作之合，擁有不少愛好重口味的粉絲。