新竹街口攻城獅前役與桃園領航猿的比賽中，攻城獅林宜輝和領航猿外援羅賓森爆發衝突事件，林宜輝因為出現PLG聯盟成立以來首度襲擊對手下體的犯規行為，危害聯盟、球團形象，除了原本開罰25000元罰款及祭典兩點，並遭追加禁賽2場，3日球隊客場挑戰台北富邦勇士，林宜輝也沒有隨隊，賽後總經理高景炎也發表數點聲明。

提到林宜輝目前身體狀況，高景炎表示，林宜輝回到飯店感覺暈眩並有點嘔吐，送去醫院檢查後初步研判有腦震盪，也可能有顱內出血

會安排做斷層掃描，接下來4、5天要躺平繼續觀察，目前比賽中敗被打到的右眼則是眼皮相當腫脹、無法睜開目視的狀況。

高景炎也針對與領航猿賽面對的指控及網路留言攻擊回應，「球團絕對不認同、不允許籃球場上任何跟籃球無關的暴力行為，也有和宜輝溝通，除了聯盟罰則，也處罰半個月薪水，球隊和宜輝討論後他也接受、認同處罰，並在個人IG發表聲明道歉。」高景炎補充，林宜輝虛心接受所有關於球場上的指教，但對其家人做人身攻擊、羞辱，球隊不允許，並會協助蒐證、保留採取法律行為。

至於領航猿代總教練顏行書指責的「用本土球員換洋將」的作法，高景炎強烈表示不認同顏行書的發言，認為各球隊不能用言語攻擊其他球隊球員、裁判等，希望聯盟介入並給予正確判決。