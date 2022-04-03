俄羅斯入侵烏克蘭，受到西方國家經濟制裁，原油及天然氣出口受阻，但印度不理會美國及西方國家勸阻，在聯合國譴責案中棄權，並以折扣價買進俄油。前國安會副秘書長楊永明表示，印度的中立是基於國家利益，還有印度的戰略位置很重要，如果去制裁俄羅斯，俄羅斯的武器、零件不賣給它，印度的國防武力可能會被瓦解。

楊永明在《新聞大白話》節目中表示，現在不能叫「印度阿三」，要叫做「三哥」，印度現在處於黃金戰略機遇期，在俄烏戰爭採取中立政策，不管在聯合國投票，還是後續制裁，都保持距離，也都棄權。印度跟大多數國家一樣，不去制裁俄羅斯，制裁俄羅斯的只有48個國家，而印度的中立是基於國家利益來計算。

楊永明接著表示，印度突然可以買很多俄羅斯廉價油，印度從俄羅斯取得的油，連前十名都排不到，前十名是歐洲國家，因為歐洲有30%的油、40%的天然氣是仰賴俄羅斯提供，但印度沒有因此買很多，只比去年多了一點，並沒有偷賺戰爭財，只是基於自己的國家利益。

楊永明指出，印度戰略位置真的很重要，它是南亞的大國。印度在冷戰時期武器是仰仗俄羅斯，現在還有50%，因此印度如果去制裁俄羅斯，俄羅斯的武器、零件不賣給它，印度的國防武力可能會被瓦解掉。而四方會談中，印度有重要的角色，印度一直被西方國家認為是講英語為主，所以好像是西方的一員，如今居然走自己的路，也凸顯它的戰略位置。

此外，印度媒體也揭開西方宣傳的虛偽與不實，質疑對俄烏戰爭是不是有添油加醋，以至於造成戰爭爆發，並質疑西方國家在戰爭過程中的作為是不是過頭了。