正統鹿耳門聖母廟3日施放環繞式高空煙火。（程炳璋攝）

正統鹿耳門聖母廟高空煙火吸引廣場超過5萬人聚集。（程炳璋攝）

南台灣大型花火派對來了，正統鹿耳門聖母廟高空煙火去年因新冠肺炎疫情停辦1年，今年延期舉辦捲土重來，3日晚間8時在廣場啟砲，距上次煙火秀已時隔兩年，廣場超過5萬人無懼本土疫情衝破今年高峰，擠爆廣場欣賞40分鐘的璀璨煙花。

正統鹿耳門聖母廟高空煙火已舉辦30多年，過去都選在元宵節前假日舉辦，動輒吸引數十萬人聚集，與鹽水蜂炮活動相互輝映。去年因疫情停辦，今年再因疫情與搶春牛儀式脫鉤，延期至春假第2天，首次單獨舉辦反而成為備受矚目的南台灣花火派對。

廟方表示，煙火秀已相隔2年，今年挑戰國慶等級的煙火數量，最大高空煙火砲管超過100公分高，彈藥直徑達12吋，活動開始一周前就有攝影愛好者前來綁腳架占位。

下午4時起就有大批民眾進場，各自尋找最佳觀賞點，不少家庭就地鋪上野餐墊，鋪滿美食，邊大快朵頤邊欣賞滿天煙火美景。廣場超過5萬民眾，周邊約有20萬人站較遠處欣賞。

各項表演活動自下午展開，高空煙火在晚間8時登場，煙火共分為3大段落，每段中間有都有6門蜂炮串場，包括「啟炮迎賓‧福虎昇豐」、「媽祖庇蔭‧愛老虎U」、「龍驣虎耀‧運勢騰飛」。啟砲儀式中，五王殿上空浮現「福」字煙火圖案，配合高低起伏的廟景建築環繞式施放煙火。每一段施放都激起民眾的歡呼聲。

正值春假第2天，欣賞煙火秀除了在地民眾還有不少外地遊客，台灣疫情持續發燒，3日飆破180例，廟方認為煙火正好有炸去瘟疫，為民祈福的功能台南市長黃偉哲現場呼籲民眾觀賞煙火全程配戴口罩，確實做好防疫。